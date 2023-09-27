Нанявшая охрану из-за угроз Караулова покинула Россию

Нанявшая охрану из-за угроз Караулова покинула Россию
Юлианна Караулова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица сделала признание

Популярная российская певица и телеведущая Юлианна Караулова начала свой творческий путь еще в 2000-х годах и прошла через множество телевизионных проектов. В пятом сезоне шоу "Фабрика звезд" исполнительница дошла до финала и завоевала сердца тысяч россиян. 

Там же, на "Фабрике звезд, 17-летняя артистка познакомилась с будущим супругом, продюсером Андреем Черным. Однако близкие отношения между ними начались лишь через семь лет. Официально пара женилась в 2021 году, тогда же исполнительница хита "Внеорбитные" родила сына Александра.

На днях Юлианна Караулова опубликовала в социальных сетях снимки с подросшим наследником. Стало очевидно, что певица покинула Россию. Она рассказала поклонникам, что решила отдохнуть с семьей в Турции.

Вероятно, Юлианна Караулова захотела сделать творческий перерыв, ведь совсем недавно на нее обрушилась огромная ответственность. Звезда заменила Дмитрия Диброва в кресле ведущего рейтинговой программы "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале.

Напомним, ранее исполнительница рассказала, как подверглась преследованию в России. Когда артистка почувствовало угрозу для жизни, она наняла охрану. Более того, Юлианна Караулова обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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