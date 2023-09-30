У Плющенко могут отобрать машину из-за крупных долгов

У Плющенко могут отобрать машину из-за крупных долгов
Евгений Плющенко. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Фигурист купил в кредит дорогостоящий минивэн, который оформил в залог банку

Подорожание на российском авторынке не прошло мимо селебрити, у которых, как оказалось, далеко не все так гладко. Знаменитый фигурист Евгений Плющенко взял себе авто в кредит.

Как пишут в телеграм, спортсмен приобрел для семьи люксовый минивэн - Mercedes-Benz V-класс. Стоимость машины – от 15 до 20 миллионов рублей. Плющенко решил взять авто в кредит сроком на пять лет. Евгению пришлось оформлять машину в залог банку. Если с выплатами семья не справится, новенький "Мерседес" у нее заберут.

Пользователи в комментариях гадают, чем вызвано такое непростое финансовое положение звездной пары – учитывая, что у Яны Рудковской есть целая коллекция сумочек и чемоданов одного дорогостоящего бренда с мировым именем.

До этого, кстати, Роман Костомаров после ампутации конечной приобрел себе китайский кроссовер за 5 млн рублей. Водить авто будет супруга Оксана Домнина, а сам фигурист не теряет надежды, что сам однажды сможет водить авто.

А недавно СМИ узнали, что 21-летний сын Яны Рудковской занимается рэпом.

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
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