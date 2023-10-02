Лужина отреагировала на смерть актера Коняева

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Спустя два месяца после кончины супруги Нины Дробышевой из жизни ушел народный артист РФ Виталий Коняев. Одной из главных работ для него стала роль Сергея Вохминцева в киноленте "Тишина", где компанию ему составила Лариса Лужина.
В беседе с журналистами интернет-издания "Подмосковье сегодня" она отреагировала на трагическую новость.
"У нас уже такой возраст… Это судьба, ничего не поделаешь", – отметила народная артистка РСФСР.
Спустя почти 60 лет она нее помнит подробностей работы с Коняевым, но утверждает, что покойный был довольно приятным и упорным человеком. Как известно, практическу всю свою творческую жизнь артист посвятил театру.
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