Какое ласковое прозвище преданному Винокуру дала жена

Стало известно, как артиста называют дома

Владимир Винокур входит в число тех немногих знаменитостей, которые прожили с одной избранницей всю свою жизнь. С единственной женой, артисткой балета Тамарой Перваковой, актер вместе уже более полувека. В этом браке он стал отцом замечательной дочки Анастасии и дедушкой.

Сегодня союз Винокура считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Несмотря на долгие годы совместной жизни, супругам удалось сохранить любовь и трепет в отношениях. В новом интервью актер раскрыл секрет своего семейного счастья.

Владимир Винокур объяснил, что они с женой обязаны своим успешным браком постоянным разлукам. Как отметил артист, он часто гастролировал и практически не бывал дома. Поэтому супруги успевали соскучиться друг по другу и не находили времени для ссор.

Кроме того, артист дал понять, что в его отношениях с женой по-прежнему есть место юмору. По словам юмориста, супруга даже придумала ему ласковое прозвище.

"На эстраде мало кто удержался столько лет в одной семье. Жена по этому поводу зовет меня полезным ископаемым", – объяснил Владимир Винокур.



Ранее "Утро.ру" писали о том, что Владимир Винокур подло подставил Наташу Королеву.