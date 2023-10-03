Какое ласковое прозвище преданному Винокуру дала жена

Какое ласковое прозвище преданному Винокуру дала жена
Владимир Винокур. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Стало известно, как артиста называют дома

Владимир Винокур входит в число тех немногих знаменитостей, которые прожили с одной избранницей всю свою жизнь. С единственной женой, артисткой балета Тамарой Перваковой, актер вместе уже более полувека. В этом браке он стал отцом замечательной дочки Анастасии и дедушкой.

Сегодня союз Винокура считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Несмотря на долгие годы совместной жизни, супругам удалось сохранить любовь и трепет в отношениях. В новом интервью актер раскрыл секрет своего семейного счастья.

Владимир Винокур объяснил, что они с женой обязаны своим успешным браком постоянным разлукам. Как отметил артист, он часто гастролировал и практически не бывал дома. Поэтому супруги успевали соскучиться друг по другу и не находили времени для ссор. 

Кроме того, артист дал понять, что в его отношениях с женой по-прежнему есть место юмору. По словам юмориста, супруга даже придумала ему ласковое прозвище. 

"На эстраде мало кто удержался столько лет в одной семье. Жена по этому поводу зовет меня полезным ископаемым", – объяснил Владимир Винокур.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что Владимир Винокур подло подставил Наташу Королеву.

Фоторепортаж
СМИ: Винокур устроил драку из-за тайной любовницы
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Источник: Леди Mail.ru ✓ Надежный источник
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