"Что-то происходит под мышками и между ногами": раскрыта тайна Пугачевой

Звездный стилист, как настоящий разведчик, десятилетиями хранил сокровенный секрет Примадонны

В очередной раз Алла Пугачева заставила говорить о себе. В интернете появились свежие снимки 74-летней звезды. И, надо сказать, выглядит она так, что слюна зависти невольно генерируется и у тех, кто куда как моложе. На похорошевшую и изрядно помолодевшую Примадонну любуются мужчины и женщины всех возрастов.

Злопыхатели шипят, что секрет молодости звезды в сделанных пластических операциях и качественной реабилитации после них. Но с ними не согласны те, кто по-прежнему обожает Аллу Борисовну.

Например, стилист Сергей Зверев рассказывает журналистам, что не все так просто во внешности Пугачевой. И нет, системный уход и бьюти-процедуры тут ни при чем. Кроме кожи лица, важна еще стройность, а также чувство стиля, умение носить модные вещи и подать себя так, что от восторга ахнут все.

К сожалению, далеко не все дамы, "кому за...", умеют правильно носить наряды, соблюдать тренды и не выглядеть посмешищем. Народная артистка и Примадонна российской эстрады наоборот, вполне может служить иконой стиля.

"Когда женщина завидует другой женщине, она быстро стареет: у нее сразу появляются второй подборок, гусиные лапки... Еще что-то происходит под мышками и между ног. У Аллы нет зависти, поэтому она в любом возрасте – красотка", – раскрыл секрет красоты певицы Сергей.

К слову, разумность и практичность звезды с возрастом только растет. Несмотря на удивительные метаморфозы внешности в лучшую сторону, она не забывает о необходимых распоряжениях и уже задумалась о том, где хочет упокоиться после смерти, когда бы та не наступила.