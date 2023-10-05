Раздвинувшую ноги Волочкову отправили на принудительное лечение

Раздвинувшую ноги Волочкову отправили на принудительное лечение
Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Поплавская прошлась по балерине

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова с завидным постоянством попадает во всевозможные скандалы. За бурной жизнью бывшей примы Большого театра активно следят миллионы поклонников, с которыми она активно общается в социальных сетях. Однако нередко случается так, что звезда сама себя подводит под монастырь.

К примеру, на днях Анастасия Волочкова опубликовала снимок, на котором в очередной раз раздвинула ноги. Вообще это любимый прием звезды балета, однако на сей раз обстановка не соответствовала ее коронному образу.

Артистка исполнила шпагат непосредственно на памятнике в честь героев Великой Отечественной войны. Она закинула ногу на крыло советского самолета Ла-5. Подписчики знаменитости сразу же обрушились на нее с критикой.

Не осталась в стороне и актриса Яна Поплавская. Звезда советского кино, известная своей патриотической позицией, раскритиковала балерину и отправила ее к врачу.

"Ей нужен нарколог, ей нужна скорая психиатрическая помощь", – заявила Яна Поплавская.

В интервью изданию "Дни.ру" артистка намекнула, что клетки мозга Анастасии Волочковой начали отмирать из-за большого количество алкоголя.

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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