У звезды "Бриллиантовой руки" обнаружили тяжелую болезнь

У звезды "Бриллиантовой руки" обнаружили тяжелую болезнь
Светлана Светличная. Фото: Elena Sikorskaya/www.globallookpress.com
У актрисы есть все шансы на выздоровление

Медики диагностировали у Светланы Светличной пневмонию, сообщают в социальных сетях. Знаменитая актриса лечится в психиатрическом стационаре Гиляровского, в который ее увезли в еще прошлом году.

Все началось с жалоб Светланы на грудь. После рентгена медики обнаружили признаки правосторонней пневмонии в нижней доле легкого. Однако болезнь не запущена, состояние звезды стабильно, пишет SHOT.

Невестка Светличной же утверждает, что с той все в порядке – состояние более чем нормальное, постоянно наблюдается у медиков. И в клинике никто не удерживает ее насильно. Хотя до этого кое-кто из окружения знаменитой актрисы советских фильмов утверждал, что Светличную якобы не выпускают из лечебницы, запрещаясь видеться с друзьями.

Тем самым знакомым Светланы, заявившем о ее удержании, оказался Илья Коротков, пытавшийся попасть к актрисе в медучреждение. Мужчина ухаживает за черным котом знаменитости, а невестка утверждает, что та перестала помнить своего любимого питомца – из-за деменции, заявили в гильдии актеров.

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
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