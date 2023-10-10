Водонаева засветила интимным местом в откровенном бикини

Водонаева засветила интимным местом в откровенном бикини
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость показала достоинства своей фигуры

Алена Водонаева утверждает, что в свои 41 год она может по праву назвать себя секс-символом эпохи. Знаменитость уделяет много времени уходу за собой и поддержанию хорошей физической формы, поэтому регулярно публикует провокационные фото и видео у себя на странице в социальных сетях.

Недавно она решила поделиться с поклонниками архивной записью, на которой показала себя недавно вышедшей из моря. Водонаева предстала в откровенном бикини бежевого цвета и стала крутиться  под разными углами перед камерой, то хвастаясь видом сбоку, то сзади.

Фото: соцсети

В какой-то момент знаменитость решила сделать публикацию более эффектной, повернувшись пятой точкой и слегка нагнувшись – в этот момент она неожиданно засветила интимным местом.

Фото: соцсети

"Это я из моря вышла, щас дома уже", – написала блогер.

Подобная откровенность для Алены Водонаевой не является чем-то выдающимся. Знаменитость регулярно радует своих фанатов снимками без одежды или в провокационных нарядах. Сама блогер признается, что ей очень нравится внимание мужчин к собственной персоне, и отказываться от него она не намерена.

Ранее Водонаева публиковала фото в прозрачном белье. Снимок вызвал настоящий фурор.

Источник: Утро.ру
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