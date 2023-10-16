Что Барановская всегда носит с собой: ответ может удивить

Знаменитость выступила с признанием

Юлия Барановская считает, что современные технологии и наука, занимающие важное место в нашем нынешнем обществе, не повод отказываться от веры и церкви. Поэтому в ее сумочке всегда лежит иконка.

Телеведущая уверена, что жить без веры если не невозможно, то сложно как минимум. Она регулярно ходит в церковь, но не только. Для нее храм может быть в любом месте, будь то крошечная часовня или икона в "красном углу" дома. Да и просто на улице, если возникла потребность в молитве, Барановская вполне может обратиться к богу.

Юлия не рассказывает, чей святой лик на ней изображен, но уточнила, что может забыть переложить при смене сумки зеркало, помаду, даже ключи, но никогда не забудет переложить икону, потому что это – самое важное для нее.

Однако Юлию Барановскую нельзя назвать ортодоксальной христианкой. Некоторые традиции православия она соблюдать не готова. Так, например, пока в ее планы не входит держать пост. Потому что телеведущая понимает, что это не отказ от мяса, молока или спиртного. Это вообще не про еду, говорит она, а скорее про способ очищения души, который не ограничивается аскезой в питании, сообщает "Пятый канал".

Ее нынешний ритм жизни и распорядок никак не монтируется с постом и с тем, как правильно его проводить. Поэтому Юлия отложила подобные традиции на будущее, если ритм и график ее работы и жизни однажды изменится.

Напомним, недавно Юлия Барановская раскрыла наконец имя своего таинственного возлюбленного и выложила их совместное фото.

