Сын Гагариной завел отношения с подопечной матери на "Голосе"

Сын Гагариной завел отношения с подопечной матери на "Голосе"
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Андрей Кислов впервые показался на публике не с мамой, а с красавицей-подружкой

Первенец признанной лучшей певицей страны Полины Гагариной растет трудолюбивым и творческим парнем. А недавно 16-летний Андрей появился в свете с девушкой.

О личной жизни Полины Гагариной поклонники говорили всегда, но с некоторых пор в фокусе внимания фанатов оказался ее сын-подросток. Популярность юноши явно настоящая: аккаунт в социальной сети у него закрыт, публикаций в нем мало. Но при этом там набралось почти 27 тысяч подписчиков.

Некоторое время назад Андрей показался на людях с красавицей-блондинкой – и это оказалась отнюдь не звездная мама. Спутницей Андрея Кислова была очаровательная и талантливая девушка Виктория Соломахина, попавшая в команду Полины Гагариной после прохода в полуфинал телешоу "Голос".

Пока неясно, дружат молодые люди или у них более романтический союз, но уже сейчас поклонники точно знают, что Андрей и Вика проводят вместе очень много времени. Не исключено, что развитие отношений не за горами.

Например, недавно подростки участвовали в концерте Полины в Новосибирске, и Андрей аккомпанировал маме и Виктории во время исполнения хита "Попроси у облаков".

Напомним, Отар Кушанашвили усомнился в правильности результатов опроса ВЦИОМ, признавшего Полину Гагарину лучшей певицей России.

Источник: The Voice ✓ Надежный источник
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