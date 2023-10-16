Сын Гагариной завел отношения с подопечной матери на "Голосе"

Андрей Кислов впервые показался на публике не с мамой, а с красавицей-подружкой

Первенец признанной лучшей певицей страны Полины Гагариной растет трудолюбивым и творческим парнем. А недавно 16-летний Андрей появился в свете с девушкой.

О личной жизни Полины Гагариной поклонники говорили всегда, но с некоторых пор в фокусе внимания фанатов оказался ее сын-подросток. Популярность юноши явно настоящая: аккаунт в социальной сети у него закрыт, публикаций в нем мало. Но при этом там набралось почти 27 тысяч подписчиков.



Некоторое время назад Андрей показался на людях с красавицей-блондинкой – и это оказалась отнюдь не звездная мама. Спутницей Андрея Кислова была очаровательная и талантливая девушка Виктория Соломахина, попавшая в команду Полины Гагариной после прохода в полуфинал телешоу "Голос".

Пока неясно, дружат молодые люди или у них более романтический союз, но уже сейчас поклонники точно знают, что Андрей и Вика проводят вместе очень много времени. Не исключено, что развитие отношений не за горами.



Например, недавно подростки участвовали в концерте Полины в Новосибирске, и Андрей аккомпанировал маме и Виктории во время исполнения хита "Попроси у облаков".



Напомним, Отар Кушанашвили усомнился в правильности результатов опроса ВЦИОМ, признавшего Полину Гагарину лучшей певицей России.

