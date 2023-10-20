В "Машине времени" отреагировали на слухи о проблемах с налоговой

В "Машине времени" отреагировали на слухи о проблемах с налоговой
Андрей Макаревич*. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
В музыкальной группе все отрицают

Музыкальный коллектив "Машина времени", как оказалось, не имеет никакого отношения к юрлицу "Синтез Старз", закрытому ранее налоговой. Об этом сообщил журналистам директор группы Сергей Старцев. А в пресс-службе "Машины времени" уточнили, что с самими артистами и юридическим лицом, работающим с группой, все хорошо.

В пресс-службе добавили, что ждут всех зрителей на концертах. "Машина времени" работает с другим концертным организатором.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба приняла решение о закрытии юрлица "Синтез Старс", выступавшее организатором концертов музыкального коллектива. Фирма была учреждена в 2019 году, позднее ее закрыли из-за многократных нарушений в документации и долгов за четверть миллиона рублей.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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