Неожиданно пропавший с ТВ Хабенский сделал громкое заявление

Публику очень удивило исчезновение любимого артиста

Константин Хабенский давно успел завоевать расположение и бесконечную любовь российских зрителей. Актерский талант знаменитости обеспечил ему блестящую карьеру и востребованность в кинопроектах. Однако встревоженные поклонники обратили внимание, что на экраны очень давно не выходили новинки с талантливым артистом. На фоне всевозможных сплетен Хабенский решил сделать заявление.



Константин объявил, что уже в следующем году планирует вернуться на большие экраны. Артист объяснил, что его исчезновение с телевидения объясняется исключительно загруженностью на основной работе. Константин является художественным руководителем МХТ имени Чехова и большую часть своего времени посвящает любимому театру.



Хабенский пояснил, что когда занял высокий пост, ему пришлось с головой окунуться в новую для себя должность. Потребовалось оттачивать свои навыки и изучать новую профессию худрука. Артист блестяще справился с этой задачей и теперь снова готов радовать публику своей игрой в кинолентах.

"Сейчас, я думаю, начиная с нового года, я смогу уделить больше времени съемочной площадке", – объявил артист.

К слову, ранее грандиозный фурор в социальных сетях произвела 41-летняя супруга Константина Хабенского.

