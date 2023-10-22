Норкина довели до мата в прямом эфире: ведущего срочно "запикали"

Норкина довели до мата в прямом эфире: ведущего срочно "запикали"
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ведущий не смог сдержать эмоций

Телеведущий Андрей Норкин пришел в негодование, когда услышал слова одного из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов. И на какое-то мгновение, забывшись, выругался – редакторы срочно запикали слова разгневанного ведущего.

Дело было во время эфира программа "Место встречи", на которой Норкин обсуждал с гостями бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Позиция, которую избрал республиканец, крайне неприятна Норкину: известно, что Трамп убеждает электорат в том, что не допустил бы текущей ситуации на Украине, в отличие от Джо Байдена.

"У меня в последнее время физическое какое-то отвращение к его этой манере", – признался Андрей зрителям.

После этого в эфире раздался "пик" на всю студию – сам Андрей, видимо, ругнувшись, смущенно прикрыл рукой рот и попросил прощения за такие слова.

"Простите, ради Бога! Десять слов, которые он местами переставляет. Сволочь такая", – угрюмо пожаловался Нооркин.

В студии же все начали улыбаться – раздались смешки. 

А ранее "Утро" рассказывало, как Норкин рассмешил зрителей "Места встречи" анекдотом про сбежавшего в Израиль фронтмена "Машины времени" и его первый концерт за пределами России.

Источник: Место встречи ✓ Надежный источник
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