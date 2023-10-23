Вернется на Украину при следующих условиях: что рассказал Бардаш

Вернется на Украину при следующих условиях: что рассказал Бардаш
Юрий Бардаш. Фото: кадр с "Диалоги на Радио КП"
Основатель групп "Грибы", "Нервы" и Quest Pistols, перебравшийся в Россию, рассказал, в какую страну он мог бы вернуться

Юрий Бардаш рассказал, что однажды он, конечно, вернется на Украину, но не сейчас. А тогда, когда там начнут радоваться русским, когда народ Украины станет свободным. Его страна – та, где все – братья. Поэтому, пока не спадет с озверевших сограждан этот агрессивный морок, продюсер даже мысли не держит о том, чтобы вернуться.

По его мнению, там даже после освобождения предстоит много работы. Продюсер возмущен засилием нацизма и нацистов на некогда дружелюбной земле. И считает русских первой нацией, восставшей против фашизма. Народом, способным не давать спуску царящим на Украине сейчас нацистам.

Юрий Бардаш надеется, что все предсказанное им случится еще при его жизни. И когда-нибудь песня созданной им группы "Грибы" станет общим гимном. "Между нами тает лед" – будут петь все народы России, именно с этим хитом группа поедет в длительный тур, чтобы объединить людей.

Основатель "Нервов" и "Грибов" уточняет, что никогда не собирался отворачиваться от украинцев и от самой страны.

"Как я могу отвернуться от людей, которых там на убой пачками гонят?" – возмутился он.

Юрий добавил, что пытается разговаривать с соотечественниками, старается открыть им глаза и снять морок, которым окутаны сейчас украинцы.

"Ребята, вы ошибаетесь очень сильно", – уверяет бывших сограждан Бардаш.

Ранее Утро.ру писало, что Бардаш придумал казнь для Меладзе, поддержавшего Украину.

Источник: Диалоги на Радио КП ✓ Надежный источник
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