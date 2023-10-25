Певица Слава громко оконфузилась на концерте перед публикой: видео

Певица Слава громко оконфузилась на концерте перед публикой: видео
Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Певица вдруг забыла текст

Во время выступления в Нижневартовске приключилась досадная неприятность: певица Слава внезапно забыла слова песни, которую исполняла. Видео с этой оплошностью мгновенно оказалось в социальных сетях.

Однако надо отдать должное опытной артистке: сообразив, что не помнит, как петь дальше, исполнительница не растерялась и прямо на мотив песни пропела насмешливые слова над самой собой. Благо музыкант, аккомпанировавший ей на гитаре, среагировал так же четко и быстро, не нарушив мелодию.

Слава с юмором отнеслась к ситуации, предположив, что старость наступила незаметно. У нее сейчас нелегкий период: идут длительные гастроли по городам нашей страны. В настоящее время выступления охватывают Сибирь: Сургут, Нижневартовск, Губкинский.

Полтора десятка городов певица уже объехала, еще в трех поклонники ждут ее выступлений. Артистка, понимая, что концерт – еще не все гастроли, на своей странице в социальных сетях искренне и тепло поблагодарила тех, кто вкладывался в ее выступления своей работой и помощью: работников гостиниц, проводников поездов, стюардесс в самолетах и сотрудников аэропортов.

Ранее "Утро.ру" писало о проблемах, настигших Славу после обращения к скандальному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.

Источник: Телеграм-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
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