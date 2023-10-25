У Глюк’oZы сорван концерт: что стряслось с артисткой

Внезапно предстоящее выступление по случаю 20-летнего юбилея певицы отменили по техническим причинам

В ноябре предполагалось, что певица Глюк’oZa приедет в Екатеринбург и выступит на концерте в честь ее же собственного двадцатилетнего юбилея на эстраде. Однако в последний момент радостных фанатов, уже наглаживающих праздничные наряды для похода на выступление, жестоко обломали.

"Концерт Глюк’oZы в Екатеринбурге по техническим причинам не состоится", – сообщили расстроенным поклонникам.



Что это за таинственные технические причины, обиженным зрителям не пояснили. Предполагалось, что свой юбилей на сцене Наталья Ионова проведет вместе с поклонниками.

Организаторы заявили, рекламируя концерт, что статус Глюк`oZa уже настолько высок, что каждая ее песня становится хитом и долго обсуждается на музыкальных ресурсах России.

Поклонники ожидали услышать как привычные "Снег идет", "Плачь, Европа", "Доберман", "Швайне", так и новые "Спам", "Антистресс" или "Давай женицца". Но их ожидания оказались жестоко обмануты, поскольку Наташа Ионова в Екатеринбург не приехала.

В последний раз бесплатный концерт в Екатеринбурге Глюк`oZa давала в День молодежи. Тогда молодые екатеринбуржцы могли остаться без праздника вообще, потому что грант на его проведение получить не смогли. Но нашелся спонсор, оплативший выступление Натальи Ионовой в подарок землякам.

Впрочем, покрасоваться и сверкнуть лишний раз аппетитной попкой на камеру певица никогда не отказывается.

