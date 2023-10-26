Троянова жестко поплатилась за сравнение России с "изнасилованной бабой"

Актриса привлекла внимание спецслужб

Артистка Яна Троянова, ранее сравнившая Россию с "изнасилованной бабой", привлекла к себе внимание российских органов безопасности – ныне ее проверкой заняты сотрудники ФСБ и Росинфомониторинга. Причина заключается в резких высказываниях в отношении РФ и россиян.

Напомним, после громкого и скандального интервью Троянова привлекла к себе внимание Департамента по защите национальных интересов от внешнего влияния, подотчетного Министерству юстиции. Те связались с ФСБ – теперь актрисе придется ждать в будущем детальных проверок. Источник утверждает журналистам, что в отношении актрисы могут возбудить уголовное дело.

Напомним, звезда ТНТ заявила в ходе одного из интервью для украинских медиа, что российский народ массово спивается, а среднестатистический российский мужчина – алкоголик, пожимающий руку тем, кто харассит женщин.

Скандальные слова Трояновой не прошли мимо ряда представителей российской общественности: та требует завести на актрису дело и признать ее иностранным агентом.

Ранее мы сообщали, что на замену уехавшей из России Трояновой в качестве ведущей "Последнего героя" пришла Ксения Бородина.