Доктор дал совет перевалившему за 200 кг Уткину

Доктор дал совет перевалившему за 200 кг Уткину
Василий Уткин. Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press globallookpress.com
Причиной нездоровья комментатора названо излишнее количество жирных кислот

Недавно один из телеграм-каналов писал об обнаружении атеросклероза у спортивного комментатора и блогера Василия Уткина. Врачи пожелали журналисту скорейшего выздоровления и более внимательного подхода к своему питанию и весу. Доктор-диетолог подробно разобрал ситуацию со здоровьем Уткина.

Весьма немалый лишний вес футбольного комментатора образовался не случайно. В последние 10 лет Василий чуть ли не в каждом интервью рассказывал о ежевечернем употреблении говяжьего стейка солидных размеров. Более того, он с большим энтузиазмом рекомендовал усиленное мясоедство, заверяя, что жить без мяса не может.

Видимо, про овощи или крупы комментатор или забыл, или не считал нужным их есть. А ведь известно, что перекос в сторону определенных продуктов не полезен для здоровья. Мясо и молоко содержат чересчур много насыщенных жирных кислот. И когда их становится в организме слишком много, повышается риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения.

Вес Василия Уткина уже превысил 200 килограммов, и врачи забили тревогу, советуя журналисту как можно быстрее начать худеть. Сам же комментатор отвергает атеросклероз.

Недавно "Утро.ру" писало, что Уткин жестко высмеял обругавшего журналиста Артема Дзюбу.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
По теме

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей