Доктор дал совет перевалившему за 200 кг Уткину

Причиной нездоровья комментатора названо излишнее количество жирных кислот

Недавно один из телеграм-каналов писал об обнаружении атеросклероза у спортивного комментатора и блогера Василия Уткина. Врачи пожелали журналисту скорейшего выздоровления и более внимательного подхода к своему питанию и весу. Доктор-диетолог подробно разобрал ситуацию со здоровьем Уткина.

Весьма немалый лишний вес футбольного комментатора образовался не случайно. В последние 10 лет Василий чуть ли не в каждом интервью рассказывал о ежевечернем употреблении говяжьего стейка солидных размеров. Более того, он с большим энтузиазмом рекомендовал усиленное мясоедство, заверяя, что жить без мяса не может.

Видимо, про овощи или крупы комментатор или забыл, или не считал нужным их есть. А ведь известно, что перекос в сторону определенных продуктов не полезен для здоровья. Мясо и молоко содержат чересчур много насыщенных жирных кислот. И когда их становится в организме слишком много, повышается риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения.

Вес Василия Уткина уже превысил 200 килограммов, и врачи забили тревогу, советуя журналисту как можно быстрее начать худеть. Сам же комментатор отвергает атеросклероз.

Недавно "Утро.ру" писало, что Уткин жестко высмеял обругавшего журналиста Артема Дзюбу.

