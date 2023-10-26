Потребовалась операция: попавший в реанимацию Пономаренко сделал заявление

Потребовалась операция: попавший в реанимацию Пономаренко сделал заявление
Валерий Пономаренко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Артист озвучил детали госпитализации и хирургического вмешательства, перенесенного несколько дней назад

Артист комедийного жанра Валерий Пономаренко был госпитализирован несколько дней назад. Из-за отправки юмориста в больницу пришлось изменить концертную программу, заменив выступление запланированного юмориста выходом на сцену его коллеги Николая Бандурина. Об этом рассказала пресс-служба Дворца Культуры имени М.И. Калинина.

Оказалось, что потребовалась самая банальная операция – удаление тромбов в сосудах ног. Хирургическое вмешательство, как утверждает артист, было давно запланировано и никакой срочной госпитализации не требовалось. Просто сложилось так, что назначенная на более поздний срок операция по удалению тромбических образований потребовалась раньше, чем планировали.

Артисту предстоит пробыть на больничной койке еще примерно пять дней, после чего его выпишут для реабилитации домой.

Валерий Пономаренко знаменит своими яркими и смешными номерами в юмористических шоу "Кривое зеркало" и "Повтори", где они много лет выступали с братом Александром Пономаренко.

Недавно Валерий Пономаренко рассказал о многочисленных конфликтах с вдовой его недавно умершего брата-близнеца Александра. Женщина, по словам артиста, несправедливо обвиняла его в смерти мужа и неоказании финансовой помощи тому.

Источник: РИА новости ✓ Надежный источник
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