Бывший муж Самбурской переживает горе: что случилось в семье артиста

Экс-супруг актрисы сериала "Универ" похоронил родственника

Бывший муж актрисы Настасьи Самбурской Кирилл Дыцевич недавно пережил личную трагедию: ему пришлось похоронить очень близкого родственника.



В середине сентября текущего года умер отец Дыцевича, причем в достаточно скромном возрасте: Валерий Иванович перешагнул 64-летний рубеж. Причины скоропостижной кончины не озвучиваются.

Кирилл поделился горем в социальных сетях на сороковой день со дня своей потери. Он рассказал подписчикам о том, как любил отца, попросил прощения, что не сказал о своей любви в последний раз, когда они разговаривали.

Имя актера Кирилла Дыцевича известно не только кинокартинами, в которых он принимал участие, но и его скоропалительным и экстремально коротким браком с актрисой Настасьей Самбурской. Пара попала в число семей, чья совместная жизнь не продлилась и года. Они неожиданно поженились и так же резко развелись всего через полтора месяца.

Хотя Настасья позже признавалась, что расставание произошло через неделю после свадьбы и эти дни были настоящим адом. Звезда призналась, что новоиспеченный муж пил и постоянно скандалил, а вскорости начал поднимать руку на супругу. Актриса даже обращалась с заявлением в полицию.

После развода красавица Самбурская никак не может устроить личную жизнь.

