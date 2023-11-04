Аль Пачино вынужден платить бешеные алименты

Аль Пачино вынужден платить бешеные алименты
Аль Пачино. Фото: MGM/Keystone Press Agency globallookpress.com
83-летнему актеру присудили огромные денежные выплаты матери его четвертого ребенка

Отныне бюджет итальянской знаменитости, за плечами которой масса кинохитов, включая легендарный фильм "Запах женщины", каждый месяц будет худеть на 30 000 долларов. Кроме того, Аль Пачино обязан передать девушке аванс в 110 тысяч долларов, компенсировать 13 тысяч, потраченных на ночную сиделку, а также закрыть любые счета молодой матери, которые выходят за пределы медицинского страхования.

Но и это еще не все: каждый год многодетный отец обязан пополнять фонд образования для младшего ребенка Романа Пачино взносом в 15 тысяч долларов.

В июне текущего года прогремела новость, что 83-летний актер снова стал отцом. Сам Пачино был твердо уверен в своем многолетнем бесплодии и не поверил молодой возлюбленной, утверждавшей его отцовство. Актер даже потребовал у Нур Альфаллы тест, который доказал бы или опровергнул его причастность к рождению ее сына.

Ранее мы писали, что 29-летняя Нур Альфалла бросила своего немолодого кавалера сразу после родов. Общественность сочла 29-летнюю пассию актера охотницей за деньгами, забыв, что молодая мать и сама довольно состоятельна.

Источник: Издание "Pagesix" ✓ Надежный источник
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