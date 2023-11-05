Жгучая ревность: как Немоляева реагировала на поцелуи мужа с Дорониной на камеру

Актриса долго не могла посмотреть совместную работу супруга и его напарницы

Народная артистка России Светлана Немоляева, любимая многими россиянами, поведала, что очень много лет не в силах была посмотреть фильм "Еще раз про любовь", где ее муж Александр Лазарев играл с Татьяной Дорониной.

В этом году картина празднует 55-летний юбилей, но только некоторое время назад Светлана смогла увидеть в ней произведение искусства и работу классных актеров, а не повод для ревности.

Светлану Немоляеву жители нашей страны узнали и полюбили в советских кинохитах "Служебный роман", "Небеса обетованные", "Гараж" и других. Долгое время актриса в ней не могла перебороть женщину, поэтому талант своего покойного супруга в фильме Георгия Натансона она сумела оценить далеко не сразу.

"Мне неприятно было смотреть, что мой Сашка обнимается и целуется с Дорониной", – честно признавалась Светлана в чисто женских личных реакциях.

Фильм вышел в 1968 году, когда их с Лазаревым сын отметил свой первый год. И только недавно Немоляева посмотрела ленту именно как актерскую работу мужа.

По ее словам, в те годы это кино можно было назвать уникальным, похожим по настрою на итальянские и французские фильмы. Оно очень отличалось от основной массы снятых в то время лент отсутствием пропагандистского уклона.

Это было кино про любовь и про жизнь, признается Немоляева, а не про политику. И сам Александр Лазарев, исполнявший роль физика Электрона Евдокимова, играл на уровне голливудских звезд. И Светлана оценила ленту как произведение искусства и совместную работу двух талантов.

Недавно мы писали о том, почему Светлана Немоляева больше не доверяет примадонне.





