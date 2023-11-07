Бывшая жена пришла в шок после встречи с умирающим Брюсом Уиллисом

Бывшая жена пришла в шок после встречи с умирающим Брюсом Уиллисом
Брюс Уиллис. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look globallookpress.com
Актриса не ожидала, что из-за прогрессирующей деменции Брюс Уиллис просто не узнает экс-супругу

Американская киноактриса Деми Мур, состоявшая в браке с "Крепким орешком" 13 лет, до глубины души поражена печальным состоянием отца троих ее детей. Голливудская звезда знала, что ее бывший супруг тяжело болен и его деменция прогрессирует, но не ожидала, что это зайдет так далеко и Брюс Уиллис просто не узнает экс-супругу.

Дочь звездной пары выложила на своей странице в социальных сетях фотографию, на которой Брюс Уиллис нежно обнимает Деми и целует ее в лоб, а также кадр, где на фото уже сама Скаут в компании отца. Конечно, все были рады встрече, но радость оказалась изрядно омрачена горем. Деми Мур после развода со знаменитым актером не прекратила общения ни с ним, ни с его детьми от второго брака с Эммой Хеминг.

После того как стало ясно, что Брюс болен, Деми Мур регулярно интересовалась его состоянием у второй жены и детей, но она не подозревала, что все зашло настолько далеко. Напомним, что весной прошлого года Брюс Уиллис резко сократил актерскую работу, перешел на второстепенные роли, а потом и вовсе ушел из профессии. Семья поддерживает его и любит, но признаются, что им горько смотреть на близкого человека, который раньше был таким жизнелюбивым и любознательным. Жена и дети верят в то, что Брюс Уиллис еще долго останется с ними, пребывая при этом в адекватном состоянии.

Ранее мы писали, что друг Брюса Уиллиса поведал о последствиях своего страшного диагноза.

Источник: Closer ✓ Надежный источник
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