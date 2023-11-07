Инфаркт унес жизнь дочери управдома из "Бриллиантовой руки"

Певица скончалась в возрасте 98 лет в Москве

Знаменитая Светлана Георгиевна Пиньковская, талантливая певица и актриса театра "Эрмитаж", недавно скончалась в собственном доме. По некоторым данным, причиной смерти стал инфаркт.



Светлана Пиньковская много лет выступала в эстрадном театре "Эрмитаж", а до этого служила в Москонцерте. Кроме того, именно ее неповторимый голос звучит в киноленте Евгения Моргунова "Когда казаки плачут". В этой картине он лишь однажды попробовал свои силы сценаристом и режиссером.

Помимо многолетней работы в театре "Эрмитаж", Светлана Георгиевна неоднократно выступала под псевдонимом "Светланова" с женским эстрадным оркестром. Кроме того, она много лет была очень профессиональным преподавателем музыки. Отец певицы, Георгий Пиньковский, в 1925 году узнал о том, что у него родится дочка, которую назовут Светланой. В честь этого события он взял себе псевдоним "Георгий Светлани", под которым его и знали советские зрители.

На его счету несколько сотен ролей и съемок у таких мэтров, как Сергей Бондарчук, Иван Пырьев, Георгий Данелия и другие.

Одна из любимых россиянами ролей – эпизодическая. Георгий Светлани сыграл "маленького человечка", скромного и незаметного помощника управдома, которого сыграла Нонна Мордюкова, в бессмертной комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

Недавно мы писали, что актриса Светлана Немоляева много лет не могла посмотреть романтическую ленту с участием собственного мужа Александра Лазарева.



