Алферовой экстренно вызвали "скорую": что случилось

Близкие оперативно среагировали на приступ и сразу же вызвали врачей

Удивительная женщина, фронтовичка, активистка Ксения Алферова недаром пользуется любовью поклонников и почитателей всего семейства Алферовых. В январе ей исполнится 102 года, но она ведет очень активный образ жизни. Однако сегодня мама и бабушка актрис Ирины и Ксении Алферовых заставила переволноваться семью. Дело дошло даже до вызова врачей.

В какой-то момент Ксения Архиповна почувствовала себя плохо: появилась тяжесть в груди, а чуть позже стало трудно дышать. К счастью, сиделка, неотлучно находившаяся рядом, почуяла неладное и сразу же вызвала "скорую помощь".

Приехавшие врачи осмотрели женщину и поставили диагноз "сердечная недостаточность". Медики настаивали на госпитализации, но Алферова отказалась ложиться в больницу и предпочла остаться дома со своей семьей.

О здоровье старшего члена семьи близкие заботятся и переживают постоянно, ведь, несмотря на возраст, Ксения Архиповна не сидит на месте и не любит бездельничать. А ведь совсем недавно, в разгар пандемии, женщина перенесла серьезную операцию.

Впрочем, тогда врачи и забота близких быстро подняли актрису на ноги. Семья надеется, что и в этот раз Ксения Архиповна придет в себя как можно скорее.

Ранее мы писали, что актриса Ксения Алферова поделилась секретами своей семейной жизни с Егором Бероевым.