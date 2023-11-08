Путин опустился на колено ради фотографии с больными детьми в онкоцентре - видео

Глава государства побывал с визитом в центре имени Рогачева

Российский лидер Владимир Владимирович Путин лично навестил маленьких пациентов, которые проходят лечение, в том числе от онкологии, в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. Ради совместного снимка с детьми он опустился на одно колено между кроватками.



Президент прошел по медицинскому центру, пообщался с родителями, которые привезли своих детей на лечение в столицу. Маленькой девочке, приехавшей из Невьянска (Свердловская область), Владимир Владимирович подарил красивую куклу. Мама пациентки, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", очень положительно отозвалась о работе медицинского учреждения, куда приехала, чтобы вылечить дочку, и сказала, что после маленького городка ей очень понравилась шумная и яркая Москва.

После этого президент заглянул и в другие палаты, чтобы пообщаться с девочками и их родителями. Им тоже достались красочные коробки с куклами внутри. На прощание российский лидер объяснил юным пациенткам, что из санитарных соображений не будет обнимать и целовать их.



"А сфотографировать с вами детей можно?", – спросила одна из родительниц.



Как сообщает "Пятый канал", глава государства с готовностью отозвался на просьбу и опустился на колено в проходе, чтобы находиться на одном уровне с сидящими на кроватях малышками.





Ранее мы писали, что в США назвали предполагаемых преемников Владимира Путина на посту президента Российской Федерации.

