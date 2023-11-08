Путин опустился на колено ради фотографии с больными детьми в онкоцентре - видео

Путин опустился на колено ради фотографии с больными детьми в онкоцентре - видео
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press globallookpress.com
Глава государства побывал с визитом в центре имени Рогачева

Российский лидер Владимир Владимирович Путин лично навестил маленьких пациентов, которые проходят лечение, в том числе от онкологии, в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. Ради совместного снимка с детьми он опустился на одно колено между кроватками.

Президент прошел по медицинскому центру, пообщался с родителями, которые привезли своих детей на лечение в столицу. Маленькой девочке, приехавшей из Невьянска (Свердловская область), Владимир Владимирович подарил красивую куклу. Мама пациентки, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", очень положительно отозвалась о работе медицинского учреждения, куда приехала, чтобы вылечить дочку, и сказала, что после маленького городка ей очень понравилась шумная и яркая Москва.

После этого президент заглянул и в другие палаты, чтобы пообщаться с девочками и их родителями. Им тоже достались красочные коробки с куклами внутри. На прощание российский лидер объяснил юным пациенткам, что из санитарных соображений не будет обнимать и целовать их.

"А сфотографировать с вами детей можно?", – спросила одна из родительниц.

Как сообщает "Пятый канал", глава государства с готовностью отозвался на просьбу и опустился на колено в проходе, чтобы находиться на одном уровне с сидящими на кроватях малышками.

Фото: кадр из видео

Ранее мы писали, что в США назвали предполагаемых преемников Владимира Путина на посту президента Российской Федерации.

Источник: Сайт Кремля ✓ Надежный источник
По теме

В Европе заговорили о тяжелых последствиях из-за кражи российских активов

Имущество РФ все никак не могут пустить на помощь Украине

Разговор будет жестким: раскрыт тайный смысл визита Путина в Казахстан

Лидер планирует провести беседу "по горячим следам"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей