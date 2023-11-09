"Не обязана": Михалкову из "Уральских пельменей" взбесил вопрос о ее бездетности

"Не обязана": Михалкову из "Уральских пельменей" взбесил вопрос о ее бездетности
Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Звезда обратилась к хейтерам, которые лезут в ее жизнь

Российская актриса Юлия Михалкова призналась, что больше всего приходит в раздражение из-за бестактных вопросов о детях. Звезда обратилась к хейтерам, которые упрекают ее из-за отсутствия "полноценной семьи".

Сама звезда "Уральских пельменей" не скрывает, что терпеть не может тыкающих пальцев и советчиков, которые начинают давать рекомендации актерам по выстраиванию личной жизни. А вот 40-летних мужчин, которые не имеют за спиной ничего, кроме продавленного дивана, уверяет Юлия, корить никто не спешит. Правда, с прекрасным полом обстоит ровно обратная ситуация.

"Вынь да положь семью. Каждый человек хозяин своей жизни. Мало ли по какой причине у нее нет детей?" – возмутилась актриса.

Михалкова указала, что имеет такие же права и обязанности, как и все остальные – исправно платит налоги и соблюдает действующее законодательство. А все остальное – ее личное дело. Поэтому здесь она никому ничего не обязана.

Кстати, Юлия любит выкладывать горячие снимки в Сеть – об одном из таких мы рассказывали ранее.

Источник: Mail.ru ✓ Надежный источник
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