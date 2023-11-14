"Все интервью меня жрала": Меньшова довела Катю Гордон во время интервью

Экс-супруга Александра Гордона чуть не плакала от нападок ведущей

Дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой не только успешная и талантливая актриса, но и отличная телеведущая. В частности, она регулярно общается с разными звездами на интересные темы. Как-то раз у нее на интервью побывала вторая экс-супруга знаменитого телеведущего Александра Гордона.

По словам певицы, Меньшова раньше казалась ей доброй и безобидной. Но в роли интервьюера Юлия оказалась сущей барракудой.



"Она меня все интервью жрала", – вспоминала позже экс-супруга Александра Гордона.

Катя пришла в ужас от вопросов, которые задавала ей Юлия Меньшова. Для телеведущей не существовало границ, поэтому многие вопросы отличались крайней провокационностью и касались очень личных тем. Например, о жизни с известным ведущим и о причинах, по которым Катя, разведясь с Гордоном, сохранила его фамилию. Об этом бывшая жена Александра рассказала на Youtube-шоу "FAMETIME TV".



Однако Юлия Меньшова – не единственная, с кем не задались отношения у певицы и юриста Кати Гордон. Много лет назад у нее случился конфликт с Ксенией Собчак. Катя назвала "блондинку в шоколаде" злым человеком и пыталась проехаться по ней сарказмом, однако опытная селебрити и журналистка ловко отбрила колкость.

Напомним, недавно Катя Гордон обрушилась на своего бывшего мужа, жестко раскритиковав его передачу "Мужское/Женское".