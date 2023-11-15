Известного артиста не взяли на СВО: почему отказали звезде

Известного артиста не взяли на СВО: почему отказали звезде
Василий Мищенко. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press globallookpress.com
Актер и режиссер рвался добровольцем в зону боестолкновений, но ничего не вышло

68-летний актер, звезда фильмов "Вечный зов", "Подольские курсанты", "Зорге"  Василий Мищенко пытался прорваться добровольцем в зону проведения специальной военной операции, но безуспешно. Оказалось, что известному актеру отказали в поездке на СВО из-за почтенного возраста.

Василий Константинович в разговоре с Борисом Корчевниковым на программе "Жизнь и судьба" откровенно признался, что очень хочет быть там, где сейчас его страна и народ, где происходит самое важное для всех русских. Он понимает, что его армейская подготовка не подходит для текущей войны с ее новыми задачами, но искренне хотел помочь тем, что в его силах.

"Я говорю, дайте хоть в обоз, я не знаю, подвозить что-нибудь буду. Ну они говорят: "Без тебя там найдется", – расстроился Мищенко.

Актер горячо поддерживает и политику руководства страны, и сам немало делает для ребят, которые сейчас находятся на передовой. Он постоянно ездит в Донбасс, в скором времени планирует очередную поездку туда для помощи бойцам.

Василий Мищенко недавно побывал на передаче "Так сказать", где честно рассказал в разговоре с Игорем Кольке о своем взгляде на происходящее в стране, и добавил, что, по его мнению, начало спецоперации было продиктовано самой жизнью.

Также актер неодобрительно высказался о тех, кто уехал из России в трудный для нее период. Он не понимает, как можно было оставить страну, где живут или похоронены родители, где растут дети.

"Бог им судья! Но я их не уважаю", – прямо заявил актер.

Напомним, недавно Василий Мищенко навестил своего крестника Михаила Ефремова, отбывающего срок за непреднамеренное убийство.

Источник: Программа "Жизнь и судьба" ✓ Надежный источник
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