Марат Башаров рассказал о секретах восстановления после съемок

Бессменный ведущий "Битвы экстрасенсов" поделился интересными подробностями

Актер Марат Башаров уже 14 лет ведет программу "Битва экстрасенсов" на ТНТ. Самое тяжелое, по его словам, это пропускать через себя боль и трагедии, с которыми люди приходят на передачу. Телеведущий честно рассказал о методиках восстановления и способе выдержать тяжелую эмоциональную нагрузку.

На съемки Башарову помогает настроиться вера в чудо. В итоге на работу он идет как на праздник и радуется, видя, как экстрасенсы и правда показывают чудеса. Однако есть и менее праздничные моменты шоу: участники приходят со своими проблемами, которые так или иначе приходится пропускать через себя съемочной группе. Башарова очень расстраивают те, кто считает что передача – полностью постановочное шоу.





"Если слезы горя или радости, которые герои проливают в кадре, – ненастоящие – то почему этих великолепных актеров никто не знает?" – заметил ведущий.



Марат Башаров вспомнил, что поначалу ему было сложно привыкнуть к тому, что бывает что-то непостижимое и непонятное человеческому разуму. Со временем он понял, что все реальное, и сегодня его главная задача – восстановиться после очередных съемок программы.

Делать это ему помогают две вещи: "крепкий сон и хороший секс". Благо избранница актера Ася Борисова хорошо относится к работе любимого и всегда расспрашивает его, как прошли очередные съемки. Она даже просматривает эпизоды программы.

Башаров рассказал, что никогда не хотел покинуть "Битву экстрасенсов", потому что работа ему нравится. Особенно то, что у них получается помогать людям, отчего ведущий и сам испытывает чувство причастности к волшебству. Сам он себя магом не считает, но знает, что некоторые экстрасенсы считают его имеющим способности. Однако Марат – верующий человек и не собирается развивать магические данные.

Ранее мы писали, что Марат Башаров едко охарактеризовал совместную работу с беглой актрисой Чулпан Хаматовой.

