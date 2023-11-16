Шнуров вышел на связь на фоне слухов о тайном переезде в Германию

Музыкант подсчитал, что, по версии прессы, он переезжает уже в пятый или шестой раз

Фронтмен скандальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров в очередной раз опроверг разговоры о том, что он эмигрировал из России. На сей раз музыканта "отправили" в Германию. Однако покидать страну знаменитый Шнур не намерен.

"За последний год я уже, судя по публикациям, эмигрировал раз пять, не меньше", – насмешливо заметил артист.



Накануне в СМИ начала появляться информация о том, что Сергей Шнуров уже купил жилье в одном из городов Германии и перевез личный скарб. Семью музыканта тоже записали в добропорядочные бюргеры – поговаривали, что близкие Шнурова почти живут на немецкой земле. Информация пошла от родственницы бывшей помощницы певца, рассказавшей, что Шнуровы давно обретаются в Германии, оставив в России только обслугу. По словам этой родственницы, помощница дважды летала на новое место жительства работодателя, чтобы подготовить дом к переезду хозяев.

Разговоры об очередной эмиграции лидера группы "Ленинград" ведутся уже не первый раз. Так, весной об этом снова писали, а до этого ходили слухи, что Шнуров занят оформлением гражданства одной европейской страны и собирается перебраться туда на ПМЖ. Были случаи, когда члены группы "Ленинград" уезжали в отпуск, но люди, видевшие их то в Швейцарии, то во Франции, тут же предполагали, что музыканты эмигрировали.

Сергей Шнуров еще весной заявил, что уехавшие из-за СВО артисты – предатели, которые сожгли за собой все мосты. Сам музыкант пообещал, что уезжать ни в коем случае не планирует, потому что это – слабость.

Ранее мы писали, что в последнее время активность Сергея Шнурова сошла на нет и он перестал появляться в социальных сетях.

