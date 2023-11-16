Баба-Яга как настоящая: с кого срисовал свою лучшую роль Георгий Милляр

Самая сказочная женская роль оказалась идеально сыграна мужчиной

Старую колдунью, живущую в избушке на курьих ножках и всячески пакостящую добрым молодцам да красным девицам, по мнению советских и российских зрителей, лучше всего сыграл мужчина. Георгий Милляр по праву считается самой харизматичной Ягой советского кинематографа. Недаром он носил негласный титул заслуженной Бабы-Яги Советского Союза.

Роль старушки он попробовал еще в фильме "Василиса прекрасная", обойдя саму Фаину Раневскую. Милляр сумел убедить режиссера, что у него лучше всего получится изобразить злобную бабку без прикрас.

Самая первая роль в театре у Милляра тоже была женской – может, это и предсказало его успех в роли сказочной злодейки? Когда Александр Роу сманил актера из театра в кино, то дал ему роли старого отца и гусляра. Но для фильма никак не находилась Яга. Красивые молодые актрисы, претендовавшие на персонажа, не подходили никак. И тут Георгий Милляр предположил, что это мужская роль, потому что женщина не позволит изуродовать себя на экране.

Позже актер рассказывал, что внешность для своей Яги он срисовал со старушки, увиденной однажды в Ялте. Пожилая гречанка с недобрым взглядом и крючковатым носом запала в душу актеру, а характер Бабы-Яги он списал со склочной соседки по коммуналке.

В итоге смелый киноэксперимент, на который решился режиссер, приобрел оглушительный успех, а советский кинематограф обрел самую харизматичную, яркую, колоритную и сказочную Бабу-Ягу. И вряд ли найдется кто-то, способный сыграть эту великолепную злодейку лучше, чем Милляр.

Ранее мы писали, что актер из фильма "Доживем до понедельника" стал прадедушкой.

