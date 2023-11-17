Вплоть до конфискации: озвучено наказание для плюнувшего в Россию Меладзе

У певца остался в России один бизнес

Исполнитель Валерий Меладзе, уклонившийся от налогов в России (артист задолжал практически 300 тыс. рублей), по некоторым данным, колесит по Германии с туром – днем ранее он дал концерт в Нюрнберге.

У певца еще остается бизнес в России. Брат Константина Меладзе является одним из учредителей ООО "Антаж", арендующего одноименный ТЦ в Москве, о чем "Утро" рассказывало ранее.

По словам телеэрудита Анатолия Вассермана, уклонение от налогов является преступлением. Учитывая, что Меладзе находится за пределами России, едва ли следует от него ожидать возмещения ущерба и уплаты налогов.

"Значит, что-то из его имущества придется конфисковать", – считает Вассерман.

Избежав ответственности от закона, указал Вассерман, артисты продолжают преступать через закон. И не стоит считать Меладзе неким исключением из правил в этом отношении. Ведь тенденция такова, что критикующие Россию звезды чаще "грешат" проблемами с законом и налогами.

Впрочем, горевать от покидающих Россию звезд вряд ли имеет смысл: на место одних приходят другие – и не менее талантливые. Ранее Никита Михалков оценил творчество исполнителя SHAMAN, покорившего российскую сцену, передает neva.today.