Жена Уиллиса призналась в чувстве вины из-за своей обеспеченности

Эмма Хеминг стыдится своих богатств, позволяющих бороться с проявлениями болезни мужа

Вторая супруга "Крепкого орешка", на чью долю пришлась тяжелая пора деменции актера, выложила колонку в издании Sunday Paper. Модель призналась, что ей стало легче, когда она рассказала о болезни мужа, и что поддержка тех, кто столкнулся с таким же заболеванием близких, для нее много значит. Однако Эмма добавила, что ей стыдно, потому что у нее есть деньги и она может отдыхать от ухода за мужем, когда такой возможности у многих нет.

И, уходя, например, в поход, чтобы перезагрузиться, она помнит о тех, кто не имеет такой возможности выдохнуть в заботе о близком человеке. Эмма Хеминг рассказала, что сейчас семья старается чаще проводить вместе время и ценить каждый миг.

45-летняя модель считает своей миссией поддержку собратьев по несчастью, столкнувшихся с проблемами ухода за больным деменцией. Напомним, что в конце сентября стало известно, что болезнь Брюса Уиллиса прогрессирует и его когнитивные способности снижаются.

Сегодня состояние актера можно назвать тяжелым: у него проблемы со слухом, с памятью, с речью. Он уже перестает узнавать родных – Деми Мур, навестившая бывшего мужа, с горечью констатировала, что он не среагировал на мать троих общих детей.

Недавно мы писали, кто еще из знаменитостей столкнулся с проблемой деменции и сопутствующих заболеваний.

