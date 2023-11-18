Жена Уиллиса призналась в чувстве вины из-за своей обеспеченности

Жена Уиллиса призналась в чувстве вины из-за своей обеспеченности
Брюс Уиллис. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look globallookpress.com
Эмма Хеминг стыдится своих богатств, позволяющих бороться с проявлениями болезни мужа

Вторая супруга "Крепкого орешка", на чью долю пришлась тяжелая пора деменции актера, выложила колонку в издании Sunday Paper. Модель призналась, что ей стало легче, когда она рассказала о болезни мужа, и что поддержка тех, кто столкнулся с таким же заболеванием близких, для нее много значит. Однако Эмма добавила, что ей стыдно, потому что у нее есть деньги и она может отдыхать от ухода за мужем, когда такой возможности у многих нет.

И, уходя, например, в поход, чтобы перезагрузиться, она помнит о тех, кто не имеет такой возможности выдохнуть в заботе о близком человеке. Эмма Хеминг рассказала, что сейчас семья старается чаще проводить вместе время и ценить каждый миг.

45-летняя модель считает своей миссией поддержку собратьев по несчастью, столкнувшихся с проблемами ухода за больным деменцией. Напомним, что в конце сентября стало известно, что болезнь Брюса Уиллиса прогрессирует и его когнитивные способности снижаются.

Сегодня состояние актера можно назвать тяжелым: у него проблемы со слухом, с памятью, с речью. Он уже перестает узнавать родных – Деми Мур, навестившая бывшего мужа, с горечью констатировала, что он не среагировал на мать троих общих детей.

Недавно мы писали, кто еще из знаменитостей столкнулся с проблемой деменции и сопутствующих заболеваний. 

Источник: Sunday Paper ✓ Надежный источник
По теме

Путин сделал заявление о критикующих СВО артистах

Глава государства рассказал, по каким критериям россиянам судить звезд

Михалков устроил скандал после увольнения из-за взглядов на СВО

Артист не стал скрывать своих эмоций на публике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей