Рудковская резко ответила на издевки над сыном

Она заявила, что в своем возрасте Саша уже в состоянии купить себе квартиру

Десятилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша, в широких кругах также известный как Гном Гномыч, подвергся внезапным насмешкам после получения роли в новогоднем ледовом шоу "Русалочка". По сюжету ему отвели роль Краба. Новость разлетелась по соцсетям, вызвав массу комментариев. Причем не все из них были добрыми – некоторые посмеялись над Плющенко-младшим, написав, что теперь он будет "Краб Крабычем", потому что его мать "превратила его в краба", и ему понадобятся деньги на помощь психолога. Рудковская не оставила без внимания такие насмешки.

В ответ Яна предложила подписчикам не считать чужие деньги, а подумать о том, что в свои десять лет благодаря таланту и умениям Саша уже может позволить себе покупку квартиры на Патриарших прудах, а то и не одну.

"После этой постановки начнет собирать на вторую. Или на дом. Или на автопарк. Там решит, в общем, как повзрослеет", – отчеканила Рудковская.

Она добавила, что гордится своим сыном, и отвечает сейчас за него, поскольку у Саши есть дела и поважнее – тренировки, реальные заработки и реальные друзья.

Ранее сообщалось, что Рудковская подумывает над продажей воды после купания сына.