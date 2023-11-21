Гибель мужа, ссора с семьей, статус иноагента: что происходит с оперной певицей сегодня

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСАКОВОЙ МАРИЕЙ ПЕТРОВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСАКОВОЙ МАРИНЫ ПЕТРОВНЫ

Мария Максакова* сделала довольно удачную карьеру в России, но шесть лет назад для нее все поменялось, и не сказать, чтобы в лучшую сторону. Певица пережила гибель мужа, разлад с родственниками и конфликт с детьми от первого брака. К тому же получила статус иноагента в России.

Зрителям певица Максакова* известна как солистка Мариинского театра. В 2016 году она перешла работать в "Гнесинку", но вскоре уехала в Киев вместе с мужем Денисом Вороненковым. Однако вскоре после рождения сына Мария Максакова* овдовела: ее мужа застрелили. Виновников не нашли.

Оказавшись на Украине, Максакова начала отзываться о России критически и негативно, заявляя, что в этой стране невозможна критика властей и она не может жить там, где требуют идеальной лояльности. На этом певица не остановилась и в 2017 году извинилась перед украинцами за то, что состоялось голосование за вход Крыма в состав России, а потом заявила, что сама за это не голосовала.

В Россию Максакова* приезжала в последний раз два года назад, но сразу же вернулась. Она жаловалась на безденежье и на то, что дочь от первого брака отнимает у нее жилье. С матерью, актрисой Людмилой Максаковой, Мария тоже не общается: та назвала поступок дочери предательством. Позже Мария обижалась на мать, не проявляющую интереса к ее жизни.

Впрочем, активная критика со стороны Марии Максаковой*, похоже, скоро изрядно проредит и без того сузившийся круг ее общения. От злого языка певицы досталось актрисе Татьяне Васильевой, певице Ларисе Долиной, коллеге по оперной сцене Анне Нетребко и другим. Позже Максакова* разозленно нападала на Валерия Меладзе, смеющего петь для русскоязычных зрителей за границей. Сама она при этом поддерживает беглых звезд, покинувших Россию.

Весной текущего года Максакова* получила статус иноагента за призыв дать оружие Украине. Вдобавок ей грозят обвинения в содействии терроризму из-за интервью латвийским СМИ – в нем она просила дать Украине американские и немецкие ракеты. Кроме того, она желала победы ВСУ и хвасталась общением с главным разведчиком Украины Кириллом Будановым.

Сегодня собственными усилиями Мария добилась более чем холодного отношения к себе российских зрителей и снижения интереса к себе как к оперной певице.

Ранее мы писали, что Максаковой грозит срок до 15 лет тюрьмы за неосторожные слова в интервью.