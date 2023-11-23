Алибасов рассказал о давней встрече с Путиным

Алибасов рассказал о давней встрече с Путиным
Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Продюсеру довелось "держаться за ручки" с будущим президентом

Звездный продюсер Бари Алибасов заявил, что лично знаком с российским лидером Владимиром Путиным – тому доводилось принимать участие в предвыборной кампании будущего президента страны. Оба стояли рядом на Красной площади в тот момент. Алибасов даже помнит рукопожатие с сегодняшним главой государства.

"С ним за ручку держались", – вспомнил Алибасов времена, когда была предложена кандидатура Путина.

Бари также утверждает, что выступил организатором концерта в честь Путина – мероприятие прошло там же, на Красной площади.

"И мы выбрали, и выиграли", – добавил Алибасов.

Кстати, до этого солист "Дюны" Виктор Рыбин рассказывал, как принимал участие в предвыборной кампании в поддержку Бориса Ельцина, выдвигающегося на второй срок. Из ельцинского штаба ему позвонили, предложив открывать концерты с песней "Борька-бабник". Шокированный Рыбин сначала не мог поверить в реальность происходящего – однако в штабе Ельцина, как ни странно, выбрали именно эту песню.

А ранее сообщалось, что у Алибасова обнаружили опухоль в интимном месте. Помимо прочего, 75-летний Бари судится с одной крупной торговой сетью, где купил ноутбук – компьютер, как оказалось, не тянет "танки".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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