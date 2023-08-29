"Всю неделю спина болела": Юлиан рассказал о чудовищных ударах Ельцина

Артист избегал политика

Недавно российскому певцу Юлиану исполнилось 50 лет. В честь такого события артист дал расширенное интервью, в котором рассекретил множество интересных фактов о своей жизни, в том числе о "родстве" с Борисом Ельциным.

Когда-то поговаривали, что Ельцин обожал песню Юлиана "Русский вальс". Якобы на фоне этого даже поползли слухи о том, что политик и артист якобы родственники.

По словам Юлиана, песня действительно очень нравилась Ельцину в 90-х. Политик якобы даже считал ее народным гимном России. А сам Юлиан нередко получал приглашения на приемы в Кремль. К Ельцину же он точно никогда не захаживал – а в народе ходила молва об их родстве.

"Что я чуть ли не внебрачный сын президента", – рассказал певец.

Несмотря на такое расположение со стороны высшего руководства страны, звезда старалась всячески избегать Ельцина. По словам артиста, политик был очень высоким и мощным физически, при этом он имел дурацкую привычку каждый раз при встрече так сильно хлопать по спине рукой, что певец испытывал боль.

"У меня потом неделю спина болела", – отметил Юлиан.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что режиссер Никита Михалков потребовал закрыть Ельцин-центр.