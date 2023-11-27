Машкова выразила надежду на примирение с отцом после крупного скандала

Машкова выразила надежду на примирение с отцом после крупного скандала
Мария Машкова. Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com
Она надеется, что в родителе еще осталась любовь к ней

Мария Машкова, дочь известного российского актера Владимира Машкова, уже не первый год живет с семьей в США. Адаптацию она переживала болезненно – первая работа находилась с трудом, денег не хватало, и основной доход приносили съемки в России.

Однако после начала событий 2022 года ситуация кардинально изменилась. Мария открыто выражает антироссийскую позицию, нередко критикуя в постах собственного отца, придерживающегося иных взглядов. При этом она активно пробует реализовать себя в американском кинематографе.

Летом у 38-летней Машковой состоялась первая голливудская премьера, а в ближайших планах – съемки в новых проектах. За последние месяцы в ее жизни произошли серьезные перемены: она получила американское гражданство, сменила имидж и документы, а также отыскала родную сестру Милу, с которой недавно посетила премьеру своей новой работы в Кишиневе.

Отношения Марии с отцом по-прежнему остаются крайне напряженными. Разногласия в общественно-политических взглядах за последний год сделали их практически чужими людьми – ранее Машкова нередко позволяла себе грубые высказывания в адрес отца, из-за чего он полностью прекратил общение с дочерью. Теперь, кажется, актриса сожалеет о содеянном.

"Пока папа не сказал публично, что он меня презирает, я буду верить, что он меня любит как дочь. И я его очень люблю как папу, и это останется с нами навсегда", – произнесла трогательную речь Машкова.

Она добавила, что желает отцу только добра – независимо от того, будут ли они еще когда-нибудь общаться.

Ранее Машкова "отомстила отцу", отказавшись от отчества и похваставшись паспортом США.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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