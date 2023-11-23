"Это была травма": Мария Машкова сожалеет о первом браке

Актриса рассказала, что не помнит своего первого замужества

Маша Машкова недавно вспомнила свой первый брак с Артемом Семакиным. Четыре года совместной жизни не сохранились в памяти, оставив лишь негативные следы.

Супруги познакомились на съемках сериала о приключениях Кати Пушкаревой. Семья началась с измены: Семакин ради Машковой бросил свою жену Анастасию Миляеву и дочь Софию. Впрочем, и закончился брачный союз тоже изменой: внимание Артема привлекла Софья Каштанова и он влюбился.

Машкова недавно рассказывала дочкам о первом муже и отметила, что он словно стерся из памяти. Мария считает свой первый брак травмой, а травмы, по словам актрисы, она предпочитает стирать.

Второго мужа, с которым живет и по сей день, воспитывая двоих дочерей, Машкова встретила еще замужней женщиной в общей артистической тусовке. Но отношения романтического характера начались только после появления в паспорте штампа о разводе.

В 2009 году Машкова вышла замуж за актера Александра Слободяника и вместе с ним переехала в Соединенные Штаты. Она призналась, что в их доме часто бывают ссоры, но даже тени мысли о разводе не возникает.

"Не понимаю, как мы до сих пор вместе", – удивляется актриса.

Напомним, ранее мы писали, что мать Марии Машковой Елена Шевченко отстранилась от их конфликта с Владимиром Машковым, утверждая, что это личное дело дочери и отца.

