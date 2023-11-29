Сделала предложение: Бабкина пытается вернуть молодого фаворита

Сделала предложение: Бабкина пытается вернуть молодого фаворита
Надежда Бабкина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press globallookpress.com
Народная артистка назначила встречу молодому помощнику

Летом 2023 года эстрадная общественность обсуждала расставание Надежды Бабкиной с Евгением Гором после 20 лет совместной жизни. По словам историка моды Александра Васильева, народная артистка горевала недолго и подобрала фаворита помоложе, хотя и Гор был младше возлюбленной на 30 лет. Выбор пал на Сергея Рябова.

Парень начинал в театре "Русская песня" простым пиарщиком, но быстро дорос до статуса заместителя директора. Певица везде говорила, что он просто сотрудник и друг, и никаких иных отношений у них нет. Сам Сергей отшучивался.

"Я счастлив, что ей приписали меня", – смеялся мужчина.

Артистка не расставалась с молодым фаворитом даже на отдыхе. Театральная общественность обсуждала слух, что Бабкина подарила молодому другу элитную квартиру и это стоило ей отношений с сыном.

Жалованье Рябова составляло около полумиллиона рублей в месяц. В условиях кризиса финансист театра урезал его на десятую часть и это стало причиной подачи заявления. Бабкина подписала его только со второго раза.

Не исключено, что причины ухода помощника из театра и жизни патронессы иные, однако около месяца они с Надеждой Георгиевной не общались. Рябов постил заметки о своем одиноком диванном времяпрепровождении. Хотя недавно певица снова появилась на странице бывшего помощника в социальных сетях. Работники театра говорят, что артистка хочет вернуть молодого фаворита и сделала ему предложение о прибавке к зарплате. Пока ответа не поступило, но кабинет к возвращению избранника Бабкиной уже готовится.

Ранее мы писали, что Надежда Бабкина вошла в состав жюри на шоу "Ну-ка, все вместе" и они с Сергеем Лазаревым сцепились, не найдя общего языка в обсуждении одного из номеров.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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