Подозрения оправдались: Самойлова рассказала о беременности

Многодетная мать сообщила, что в доме появятся еще несколько малышей

Блогерша Оксана Самойлова и ее супруг Джиган растят четверых детей. Детские голоса давно стали привычным делом в доме, при этом родители периодически подшучивают над тем, что подумавают о пополнении в семье. Впрочем, Оксана не раз говорила, что пока не чувствует в себе готовности к очередному младенцу.

Как водится, жизнь распорядилась иначе. Пополнению в семье Самойловой и Джигана предстоит появиться. Сообщила об этом сама Оксана в своем блоге, где регулярно описывает жизнь своей семьи. Среди питомцев в доме бизнеследи и рэпера оказалась миленькая крольчиха по кличке Пимочка. Самойлова не раз подозревала ее в интересном положении и на всякий случай решила сразу предложить подписчикам выбрать будущего любимца.

Пока что ни счастливый папа, ни окрас будущих крольчат не известны, так что желающих ждет сюрприз. Оксана заслуженно носит звание одной из самых прилежных мам российского шоу-бизнеса, умудряясь распределять время между работой, семьей, общаться и воспитывать сына и дочерей, приучая их к самостоятельной жизни. Впрочем, дети умненькие и ответственные, так что не исключено, что старания родителей дадут плоды и ребята окажутся подготовленными к миру взрослых.

Ранее блогерша опубликовала ролик, где принимает душ. Поклонники нашли кадры без цензуры и выложили в социальных сетях.

