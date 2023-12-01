Почему вдова Абдулова запретила дочери быть актрисой

Девушка рассказала, что мать была против того, чтобы наследница связывала жизнь с киноиндустрией

Евгения Абдулова в свои 16 лет уже имеет фильмографию из трех кинолент. Дочь Александра Абдулова призналась, что не не планировала профессию актрисы, а просто посещала киношколу на занятия по актерскому мастерству. А потом стали поступать разные предложения об участии в проектах и девушка соглашалась, желая получить интересный опыт. Мать при этом мечтает о другой профессии для своего ребенка.



Совсем недавно была премьера комедии с участием дочери звезды фильма "Чародеи" – и тоже с новогодним колоритом. Лента называется "Баба Мороз и тайна Нового года".

Евгения – долгожданная дочь Александра Абдулова, однако отец скончался, когда малышке не было и года. Юлия Мешина, вдова актера, много лет прятала дочь от публичных мероприятий, оберегая эмоциональное состояние девочки, однако Евгения выбрала путь в киноотрасли. Сама юная актриса рассказала, что мать мечтала о другом пути для нее, потому что кино – это непостоянная сфера.

"Это опасная профессия, можно сгореть на ней", – передает мнение матери Евгения.



При этом она добавляет, что споров и ссор по поводу ее планов нет, потому что родительница понимает: дочь сделала правильный выбор. Кстати, саму юную Абдулову больше привлекает не актерская стезя, а режиссерская. Она уже пробует снимать и считает, что у нее "монтажное мышление". Девушка хочет сама решать, что снимать. Поэтому после школы Евгения собралась во ВГИК.

Сравнение с отцом дочери Абдулова не нравится: она считает, что Александр как раз был больше актером и режиссерского опыта у него мало. К тому же он был из другого времени и им сложно повторить работу друг друга.

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