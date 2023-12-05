Варнава прервала молчание о беременности

Юмористка честно рассказала об изменениях в своей внешности и о том, как живет сейчас

Звезда "Камеди клаб" Екатерина Варнава поведала о том, что пережила и почему так выглядит. За полтора года это первый "выход к людям" для юмористки. По ее собственному признанию, ей просто нечего было сказать. Теперь она открылась и рассказала и своей якобы беременности, и о пропавшей груди шестого размера.

Последние фото звезды юмористического жанра вызвали много сплетен. Многие даже начали поговаривать об "интересном положении" Варнавы, глядя на округлившийся живот женщины и ее увеличившийся вес. Артистка отметила, что всегда людей интересовали ее мужчины и ее пластические операции больше, чем интересная роль или хорошее выступление. Она призналась, что хирургическое вмешательство имело место.



"У меня не идеальная внешность, и я пыталась в свое время понравиться самой себе, делала некие манипуляции со своей внешностью", – призналась Екатерина.



Кроме того, она сделала операции по уменьшению груди, когда, похудев, поняла, что бюст 6-го размера начал причинять неудобство и выглядеть плохо.

Варнава прервала молчание и по поводу слухов о беременности. Она призналась, что набрала 25 килограммов, но, кажется, совершенно не страдает по этому поводу. В настоящий момент за ней ухаживают пять мужчин, и она в растерянности от такого количества поклонников.

Артистка всерьез считает юмор таблеткой от всех невзгод и признается, что шутки не раз помогали ей пережить сложные периоды в жизни. Ее личный рецепт сохранения внутреннего мироощущения – классика, джаз, живые выступления знаменитых музыкантов и подписка на танцовщиков и хореографов вместо просмотра новостей. А еще – украшения и одежда от известного бренда.

Ранее мы писали, что Екатерина Варнава назвала неудачником своего бывшего мужа, актера Александра Молочникова.

