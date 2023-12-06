Всплыло настоящее имя дочки Успенской: такого не ожидал никто

Всплыло настоящее имя дочки Успенской: такого не ожидал никто
Татьяна Плаксина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Девушка отреклась от своего отчества

Некоторое время назад по всем СМИ звучало имя Любови Успенской, чья дочь устроила матери черный пиар. Татьяна на разных ток-шоу рассказывала о деспотизме и побоях матери, а потом уехала к отцу в Штаты. Недавно всплыло настоящее имя начинающей певицы Пача Тати (это сценический псевдоним Татьяны Плаксиной) и, как оказалось, от своего отчества она отреклась.

Татьяна – единственный ребенок королевы русского шансона. Отношения матери и дочери были прекрасными, артистка дала дочери отличное образование и помогала в карьере. После аварии на Коста-Рике Плаксина поссорилась с матерью и уехала к отцу в Америку. Общение с матерью восстановилось через год после скандала. Любовь Успенская и Татьяна снова живут в одном доме. Более того, королева шансона стала продюсером для начинающей певицы и сейчас они занимаются дебютным альбомом Пача Тати.

Некоторое время назад Плаксина намекала, что подумывает о том, чтобы псевдоним Пача Тати, который она приобрела в Латинской Америке, сделать своим официальным именем. Но, похоже, с этим начинающая артитска решила подождать, а вот вместо отчества Александровна в ее документах теперь красуется второе имя Лилиан. Татьяна Лилиан Плаксин.

Ранее мы писали, как Любовь Успенская рассказала о своем пьяном падении на сцену.

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