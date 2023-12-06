Щупал под одеялом партнершу: как Варчук снимался в постельной сцене советского фильма

Щупал под одеялом партнершу: как Варчук снимался в постельной сцене советского фильма
Фото: кадр из фильма "Не могу сказать "прощай"" (1982)
Эротический эпизод в советской киноленте искрил от ненаигранных, а настоящих страстей героев

В начале восьмидесятых, когда вышел на экран фильм "Не могу сказать "прощай"", советская мораль очень неодобрительно относилась к любым проявлениям сексуальности. Кинолент это касалось тоже: откровенные сцены либо запрещали, либо облагораживали до такой степени, что они становились почти не эротическими. Однако и в советские фильмы порой прокрадывались весьма пикантные сцены. Была такая и в этой ленте.

Сергей Варчук, игравший красавца-плейбоя, потерял голову от своей экранной жены, очаровательной блондинки Татьяны Паркиной, поэтому для режиссера постельная сцена супругов стала настоящим испытанием. Оказавшись в одной кровати с "женой", Варчук то и дело позволял себе непристойности и вольности. Например, крепко обнимал под одеялом "супругу", отделываясь оправданиями о правдоподобности чувств.

Татьяна Паркина от страсти киношного мужа в восторге не была, а режиссер Борис Дуров и вовсе пребывал в перманентном шоке. Он требовал, чтобы руки актера во время съемок постельного эпизода находились над одеялом. И каждый раз, когда Варчук начинал тискать "супругу" снова, Дуров криком одергивал его.

Подобное несдержанное поведение главного актера сильно усложнило съемки этого эротического утра молодоженов, а для красавицы-блондинки стало и вовсе кошмаром, потому что переснимать пришлось неоднократно и вообще работа над сценой из-за наглости Варчука сильно затянулась.

Ранее мы предлагали шуточный тест с отгадыванием советских фильмов по цитате.

Источник: Киноафиша ✓ Надежный источник
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