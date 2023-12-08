Брюсу Уиллису осталось недолго: семья не исключает скорого ухода актера

Брюсу Уиллису осталось недолго: семья не исключает скорого ухода актера
Семья Брюса Уиллиса. Фото: социальные сети
Семья сплотилась вокруг больного отца и мужа, чтобы побольше времени провести рядом с ним

Как только Брюсу Уиллису поставили страшный диагноз, вся семья собралась вокруг него. Близкие не исключают, что в скором времени их отца, мужа и друга не станет.

Никто не знает, сколько еще пробудет на этом свете страдающий от тяжелой деменции звезда "Крепкого орешка" и "Гудзонского ястреба", поэтому родные стараются поймать каждый момент, который проводят рядом с ним, чтобы не пропустить ни минуты из оставшегося общения. Сегодня он чувствует себя чаще хуже, чем лучше. Конечно же, около больного Брюса всегда находится кто-то из присматривающих за ним специалистов, но кто-то из семьи всегда рядом.

68-летний актер часто проводит время с маленькой внучкой. Восьмимесячная Луэтта – дочь Румер Уиллис, и мать хочет, чтобы малышка знала деда и провела с ним хотя бы часть своей жизни.

Напомним, весной прошлого года Брюс Уиллис резко прекратил сниматься в крупных ролях, а после и вовсе ушел из профессии. Вскоре стало ясно, что он тяжело болен. Семье горько и больно видеть угасание некогда веселого, активного и крепкого Брюса, но они делают все, чтобы он не чувствовал себя одиноким в сложный период.

Ранее мы писали, что Эмма Хеминг чувствует себя неловко из-за своей состоятельности, которая облегчает заботу о больном муже.

Источник: Издание Us Weekly ✓ Надежный источник
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