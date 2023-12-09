Почему Гурченко ненавидела собственную внешность

Почему Гурченко ненавидела собственную внешность
Людмила Гурченко. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look globallookpress.com
Последний муж и вдовец советской кинозвезды рассказал об отношении актрисы к собственной красоте

Звезда фильмов "Карнавальная ночь" и "Моя морячка" Людмила Гурченко по праву считалась одной из самых красивых женщин советского кинематографа. Однако сама актриса, на удивление, вовсе не думала о себе как об эталонной красавице.

Поклонницы мечтали о точеной фигурке звезды и тонюсенькой талии, которую, казалось, можно было обхватить двумя пальцами. Последний супруг кинозвезды, продюсер Сергей Сенин, рассказал, что жена никогда не мыслила себя красивой и совершенно честно об этом заявляла. Да, она гордилась талией и стройной фигурой, но лоб и собственные уши Людмиле не нравились.

Сенин заявил, что слухи про то, что Гурченко не вылезала от хирургов-косметологов, ложь, потому что он был ее последним мужем и при нем ни одной операции звезда не сделала.

"Конечно, она следила за внешностью. Но все было умеренно, скромно", – заверил продюсер.

75-летняя актриса, сыгравшая разлучницу в фильме "Любовь и голуби", умерла 30 марта 2011 года. Сергей Сенин до сих пор помнит тот день и как буднично, мгновенно ушла его любимая супруга. Он хранит ее память и старается пресекать лживые слухи о красивой женщине и талантливой актрисе.

Ранее мы писали, что Стас Костюшкин унизил Филиппа Киркорова из-за внешности.

Источник: Программа "Жизнь и судьба" ✓ Надежный источник
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