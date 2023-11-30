"Сильно сдает": врач высказалась об ужаснувшей публику внешности Вайкуле

Речь идет о необратимых изменениях

Лайма Вайкуле изрядно напугала своих фанатов, когда в Сети появились кадры с ее невероятно морщинистым лицом. До недавних пор ни у кого не было сомнений, что на свои годы певица выглядит отлично – ведь недаром звездам такой величины доступна пластическая хирургия.

Да и сама Вайкуле тщательно отбирает публикации для соцсетей, чтобы затем зафильтровать все шероховатости на своем лице. Однако недавно в очередном интервью Лайма показалась с весьма глубокими морщинами на лице, что ужаснуло зрителей.

Пластический хирург Мадина Байрамукова напомнила, что певице уже 69 лет. Тут свежесть и молодость доступна единицам. Сама Вайкуле уже давно в тех годах, когда ботокс не спасает, а подтяжки – та еще сложность. Полноценная операция – вещь в ее годы рискованная. Если взять в расчет ту самую болезнь, которая, как предполагает публика, могла обостриться, то кожа сильно сдала.

"Кожа, как и весь организм, сильно сдает. Химии и терапии сильно подрывают защитные силы организма", – рассудила Мадина.

Скорее всего, считает специалист, налицо проблемы с организмом вместе с отсутствием фильтров. До сих пор Лайма неплохо следила за своей мимикой и успешно применяла эти приемы. Однако настал тот момент, когда сделать этого не удалось, и зрители увидели ее реальную внешность.

"Она выглядит на свой возраст", – заключила Мадина