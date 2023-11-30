"Сильно сдает": врач высказалась об ужаснувшей публику внешности Вайкуле

"Сильно сдает": врач высказалась об ужаснувшей публику внешности Вайкуле
Лайма Вайкуле. Фото: Grigirii Goryachev/www.globallookpress.com
Речь идет о необратимых изменениях

Лайма Вайкуле изрядно напугала своих фанатов, когда в Сети появились кадры с ее невероятно морщинистым лицом. До недавних пор ни у кого не было сомнений, что на свои годы певица выглядит отлично – ведь недаром звездам такой величины доступна пластическая хирургия.

Да и сама Вайкуле тщательно отбирает публикации для соцсетей, чтобы затем зафильтровать все шероховатости на своем лице. Однако недавно в очередном интервью Лайма показалась с весьма глубокими морщинами на лице, что ужаснуло зрителей.

Пластический хирург Мадина Байрамукова напомнила, что певице уже 69 лет. Тут свежесть и молодость доступна единицам. Сама Вайкуле уже давно в тех годах, когда ботокс не спасает, а подтяжки – та еще сложность. Полноценная операция – вещь в ее годы рискованная. Если взять в расчет ту самую болезнь, которая, как предполагает публика, могла обостриться, то кожа сильно сдала.

Фото: кадр из YouTube.com

"Кожа, как и весь организм, сильно сдает. Химии и терапии сильно подрывают защитные силы организма", – рассудила Мадина.

Скорее всего, считает специалист, налицо проблемы с организмом вместе с отсутствием фильтров. До сих пор Лайма неплохо следила за своей мимикой и успешно применяла эти приемы. Однако настал тот момент, когда сделать этого не удалось, и зрители увидели ее реальную внешность. 

"Она выглядит на свой возраст", – заключила Мадина

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
По теме

Какие приметы действительно предсказывают погоду: ответ синоптика

Две точно нашли подтверждение в жизни

Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему все

Парень многим обязан своей богатой бабушке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей