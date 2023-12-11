Диброва обозвали в Сети "бабушкой": взбешенный ведущий ответил хейтерам

Диброва обозвали в Сети "бабушкой": взбешенный ведущий ответил хейтерам
Дмитрий Дибров.Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press globallookpress.com
Ведущий считает, что его обидчицы - одинокие домохозяйки, не имеющие собственной жизни

Конфликт Дмитрия Диброва и домохозяек начался давно. Последние несколько недель в сети активно обсуждают персону телеведущего, его семью, вес и неправильную жизнь – и называют Дмитрия "бабушкой". Устав от слухов, шоумен жестко ответил своим обидчикам.

Некоторое время назад в сети принялись активно обсуждать потерянную форму телеведущего и его лишний вес. Дибров уверен, что злопыхатели просто не могут успокоиться, потому что завидуют ему и его счастливым отношениям с молодой супругой Полиной Наградовой. Жена младше артиста на три десятка лет, они растят троих сыновей и счастливы уже 14 лет. Ведущий считает, что именно чужое счастье не дает покоя завистникам. И недавно жестко ответил всем, кто распускает слухи о его семье, особенно о жене.

Диброва раздражают глупые сплетни, особенно когда они задевают его жену Полину, которая, по мнению пользователей Сети, не так воспитывает детей, да и одевается чересчур откровенно. Из любопытства пройдясь по социальным сетям, бывший ведущий программы "Кто хочет стать миллионером?" увидел, что профили самых яростных хейтеров закрыты, а у открытых ни одной личной фотографии.

"Почему же они никогда не показывают свои лица в аватарах?" – едко поинтересовался ведущий.

Шоумен твердо уверен, что счастье его семьи не дает покоя именно одиноким домохозяйкам, которые сами лишены личного счастья и потому выплескивают свой яд в Сети.

Ранее мы писали о том, что 64-летний Дибров заговорил об измене жене с 17-летней секретаршей.

Источник: Программа "Ты не поверишь" ✓ Надежный источник
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